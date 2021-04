Speciale difesa: sottosegretaria Pucciarelli, Leonardo rafforza presenza strategica su mercato tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’acquisizione da parte di Leonardo del 25,1 per cento della società per l’elettronica nella difesa tedesca Hensoldt al prezzo di 606 milioni di euro è un ottimo segnale che dimostra la volontà del nostro Paese di reggere la competizione internazionale in un settore così strategico. Lo ha affermato in una nota la sottosegretaria alla Difesa, Stefania Pucciarelli. "Chiusa l'operazione, nella seconda metà del 2021, Leonardo diventerà il maggior azionista di Hensoldt insieme a Kreditanstalt fur Wiederaufbau", ha aggiunto. “Con questa eccellente operazione Leonardo, azienda italiana tra i principali protagonisti mondiali nel settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza, rafforzerà la sua presenza strategica di lungo periodo nel mercato tedesco della difesa", ha concluso Pucciarelli. (Com)