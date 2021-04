Speciale difesa: concluse esercitazioni militari Russia-Tagikistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Tagikistan hanno concluso le esercitazioni militari su larga scala iniziate il 19 aprile. Come ha riferito un portavoce del ministero della Difesa del Tagikistan all'agenzia russa "Tass", le manovre hanno coinvolto circa 50 mila soldati. Il comandante del distretto militare centrale russo, il colonnello generale Aleksander Lapin, ha descritto le esercitazioni come "importanti e tempestive nell'attuale situazione instabile" e ha elogiato la cooperazione militare reciprocamente vantaggiosa del Tagikistan e della Russia. L'esercitazione tattica si è svolta presso i campi di addestramento di Harb-Maidon, Momirak e Sambuli in Tagikistan. Sono stati coinvolti oltre 50 mila membri del personale, inclusi 9.000 militari tagiki e oltre 2.500 militari della 201ma base militare russa in Tagikistan. Sono stati impiegati circa 700 sistemi d'arma, hardware militare e speciale dal Tagikistan e dalla Russia, inclusi aerei d'attacco Su-25SM, elicotteri Mi-24 e Mi-8, carri armati T-72, veicoli da combattimento di fanteria e veicoli corazzati da trasporto. (Rum)