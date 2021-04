Speciale difesa: Usa-India, Covid, segretario Difesa Austin autorizza aiuti a personale sanitario indiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha ordinato al dipartimento della Difesa di attingere alle proprie risorse per fornire aiuto materiale al personale sanitario indiano di prima linea, impegnato a contrastare la seconda ondata pandemica in corso in quel Paese dell'Asia Meridionale. "Sono profondamento preoccupato dall'ondata di Covid-19 in India, e ho dato mandato al dipartimento della Difesa di utilizzare tutte le risorse a nostra disposizione e sotto la nostra autorità per sostenere gli sforzi inter-agenzia statunitensi tesi a fornire al personale medico indiano di prima linea i materiali di cui hanno bisogno", ha scritto Austin su Twitter. "Nei prossimi giorni forniremo trasporto e assistenza logistica per la consegna delle forniture all'India, inclusi supporti per la somministrazione di ossigeno, kit diagnostici ed equipaggiamento protettivo per il personale medico", prosegue la nota. "Siamo impegnati a valutare l'equipaggiamento cui possiamo attingere dal nostro inventario nei prossimi giorni e settimane. Continueremo a lavorare a stretto contatto con altre agenzie e dipartimenti e con l'industria per sostenere i nostri partner indiani nel contrasto alla pandemia", ha scritto Austin. L'annuncio del segretario segue l'ordine del presidente Usa Joe Biden e della vicepresidente, Kamala Harris, di mobilitare le risorse statunitensi per assistere l'India nel contrasto alla crisi sanitaria in atto in quel Paese. (Nys)