Speciale difesa: Sipri, Russia nei primi cinque Paesi per spese militari nel 2020

- Nel 2020, la Russi è rientrata nei primi cinque paesi per spesa militare, con Russia 61,7 miliardi di dollari. La spesa militare nel mondo ha superato 1.980 miliardi di dollari, in aumento del 2,6 per cento rispetto all'anno precedente, secondo l’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri). I primi cinque in termini di spesa sono Stati Uniti, Cina, India, Russia e Regno Unito, che rappresentano il 62 per cento delle spese militari globali (Usa 778 miliardi di dollari, Cina 252 miliardi, India 72,9 miliardi, Regno Unito 59,2 miliardi). Secondo il rapporto Sipri, la spesa militare russa è cresciuta per il secondo anno consecutivo. L'anno scorso, la spesa del Paese in armamenti è aumentata del 2,5 per cento e ha raggiunto i 61,7 miliardi di dollari. Nonostante ciò, la spesa militare effettiva della Russia nel 2020 è stata del 6,6 per cento inferiore rispetto a quanto originariamente previsto. (Rum)