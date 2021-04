Speciale difesa: Sipri, spese militari globali salgono a quasi 2 mila miliardi di dollari nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i nuovi dati pubblicati dall’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), la spesa militare globale è salita a 1.981 miliardi di dollari lo scorso anno, con un aumento del 2,6 per cento in termini reali rispetto al 2019. I cinque maggiori investitori nel 2020, che insieme rappresentavano il 62 per cento della spesa militare globale, sono gli Stati Uniti, la Cina, l’India, la Russia e il Regno Unito. Di particolare impatto, il dato sulla Cina, la cui spesa militare è cresciuta per il 26mo anno consecutivo. L'aumento del 2,6 per cento della spesa militare mondiale è avvenuto in un anno in cui il prodotto interno lordo globale è diminuito del 4,4 per cento, stando alle proiezioni dello scorso ottobre del Fondo monetario internazionale (Fmi), in gran parte a causa degli impatti economici della pandemia Covid-19. Di conseguenza, la spesa militare in percentuale del Pil ha raggiunto una media globale del 2,4 per cento nel 2020, rispetto al 2,2 per cento nel 2019. Si tratta dell’aumento maggiore anno su anno delle spese militari dalla crisi finanziaria ed economica globale nel 2009. (Res)