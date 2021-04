Speciale difesa: Russia, forze aeree e Flotta Mar nero rientrate alle loro basi dopo esercitazioni in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei e gli elicotteri dell'Aeronautica del Distretto militare meridionale e della Flotta russa del Mar Nero, che hanno preso parte alle esercitazioni in Crimea, sono tornati alle loro basi permanenti. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Distretto militare meridionale. Alla fase attiva delle esercitazioni di aprile hanno preso parte più di diecimila militari, sono state impiegate 1.200 unità di armi e attrezzature, tra cui oltre 40 navi e imbarcazioni. In seguito alle esercitazioni, terminate il 22 aprile per decisione del ministro della Difesa Sergej Shoigu, gli aerei e gli elicotteri sono tornati ai loro aeroporti nei territori di Kuban e Stavropol e nelle regioni di Volgograd e Rostov. Le esercitazioni si sono svolte presso il campo di addestramento di Opuk, a 60 chilometri da Feodosia e 40 da Kerch. (Rum)