Speciale difesa: rapporto Sipri, Cina seconda al mondo per spesa militare con 220 miliardi di euro

- La Cina ha destinato 252 miliardi di dollari (circa 220 miliardi di euro) alla Difesa nel 2020, classificandosi seconda al mondo per spese militari dopo gli Stati Uniti. E' quanto emerge dalle stime contenute nell'ultimo rapporto annuale dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), pubblicato oggi, 26 aprile. Il dato è superiore dell'1,9 per cento rispetto alla stima relativa al 2019, e del 76 per cento nel decennio 2011-2020. Il bilancio cinese della difesa è aumentato per 26 anni consecutivi, la serie più lunga di aumenti ininterrotti rispetto a qualunque altro Paese nel database del Sipri. "La continua crescita della spesa cinese è in parte dovuta ai piani di espansione e modernizzazione militare a lungo termine del Paese, in linea con il desiderio dichiarato di mettersi al passo con le altre principali potenze militari", ha affermato un ricercatore del Sipri, Nan Tian. Secondo il rapporto del Sipri, la spesa militare globale complessiva è aumentata a 1981 miliardi di dollari lo scorso anno, con un aumento del 2,6 per cento in termini reali rispetto al 2019. Stati Uniti, Cina, India, Russia e Regno Unito sono i cinque Paesi che hanno destinato le maggiori risorse alla difesa, e unitamente rappresentano il 62 per cento della spesa militare globale. (Res)