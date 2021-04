Speciale difesa: Sipri, India terzo Paese per spesa militare nel 2020 con quasi 73 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India si è classificata al secondo posto nella regione Asia-Oceania e al terzo posto al mondo per spesa militare nel 2020. Lo rivela l’ultimo rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), pubblicato oggi. Nuova Delhi ha speso 72,9 miliardi di dollari, contro i 252 miliardi della Cina, che è prima nell’area e seconda al mondo dopo gli Stati Uniti (778 miliardi di dollari). A livello regionale l’India precede il Giappone (49,1 miliardi di dollari), la Corea del Sud (45,7 miliardi) e l’Australia (27,5 miliardi); i quattro Paesi hanno registrato tutti incrementi di spesa rispetto al 2019 e nel corso del decennio 2011-20. I primi cinque Paesi del mondo – Stati Uniti, Cina, India, Russia e Regno Unito – hanno speso il 62 per cento del totale, che ammonta a 1.981 miliardi di dollari, con un aumento del 2,6 per cento nonostante la flessione del prodotto interno lordo globale del 4,4 per cento (dato del Fondo monetario internazionale) dovuta alla pandemia di coronavirus. (Inn)