Speciale difesa: Libia, ambasciatore in Giordania, Dabaiba doveva discutere con Haftar di unificare l'esercito

- Il premier del governo unitario libico, Abdulhamid Dabaiba, doveva discutere oggi a Bengasi con il generale Khalifa Haftar su come unificare l'esercito libico. Lo ha spiegato l'ambasciatore libico in Giordania, Muhammad al Barghathi, ai media libici. Il programma della visita di oggi a Bengasi, saltata dopo le proteste avvenute all'aeroporto di Benina, prevedeva un accordo tra Dabaiba e Haftar sull'unificazione dell'esercito necessario per l'approvazione del bilancio da parte del parlamento, a sua volta indispensabile per l'applicazione del programma di governo. Se fosse stato raggiunto un accordo tra le parti, Dabaiba avrebbe potuto allocare il budget del ministero della Difesa all'interno di quello del governo da presentare per la seconda volta al parlamento. (Lit)