Sicurezza: 29 arrestati e 206 indagati dalla Polfer nell'ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 29 arrestati, 206 indagati e 103.299 persone controllate: è questo il bilancio dell’attività, nell’ultima settimana, della Polizia ferroviaria. 5.128 le pattuglie impegnate in stazione e 838 a bordo di oltre 1.700 treni. 294 i servizi antiborseggio e 297 le sanzioni elevate. 27 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 55 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. Attività intensificata anche grazie all’operazione "Rail safe day", una giornata di controlli straordinari, organizzata lo scorso 22 aprile dalla Polizia Ferroviaria presso 685 località "sensibili" in tutta Italia, di cui 585 stazioni, per prevenire comportamenti anomali ed impropri in ambito ferroviario che spesso sono causa di incidenti. 37 le sanzioni applicate a chi è stato sorpreso a non rispettare le norme di sicurezza in ambito ferroviario. 1.574 gli operatori della Polfer impegnati. (Ren)