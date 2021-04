Covid: De Corato, su coprifuoco Sala passacarte del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Fd'I a Milano, Riccardo De Corato, in merito al coprifuoco e al weekend appena trascorso a Milano, dichiara in una nota: "Da oggi la Lombardia è in zona gialla. Fratelli d'Italia sta continuando a chiedere al governo di abolire il coprifuoco, tant'è che domani porterà in Parlamento un ordine del giorno per l'abolizione. Intanto, però, il sindaco di Milano, Beppe Sala, fa il passacarte del governo senza dire la sua su questa misura e così se ne lava le mani. Tuttavia, poiché si tratta di un provvedimento ancora in atto, è doveroso sottolineare quanto sia iniquo e la sua gestione vergognosa. Se da un lato, infatti, i ristoratori sono tenuti a chiudere le proprie attività alle 22, con le conseguenti difficoltà a lavorare, dall'altro a Milano succede di tutto, proprio come dimostra quanto accaduto questo fine settimana, specialmente nelle zone della movida dove numerosi ragazzi si sono radunati incuranti del coprifuoco". "Dimostrazione, questa, delle difficoltà da parte delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale a far rispettare la restrizione delle 22 per le vie della città - aggiunge De Corato - Nonostante questo Sala è convinto che a Milano si stia vigilando con impegno. Cosa gli hanno raccontato a riguardo? E la tolleranza di cui parla è solo nei confronti degli assembramenti, come quelli del 25 aprile sotto la bandiera rossa ai quali ha partecipato lui stesso e quelli che sicuramente si svolgeranno il 1° maggio? Intanto il Codacons per quanto successo nel fine settimana a Milano ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica".(Com)