Covid: Speranza, sostegno a progetto Ue su unione per la Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia sostiene con convinzione il progetto, lanciato dalla presidente Von Der Leyen, per la costruzione di un'unione per la Salute. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Roberto Speranza, incontrando in videoconferenza gli ambasciatori dell'Unione europea, sottolineando che "lavoreremo affinché il coordinamento tra paesi Ue sia sempre più intenso". Tra i temi affrontati, inoltre, anche il Green pass che permetterà alle persone di tornare a viaggiare in sicurezza. (Com)