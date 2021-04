Sociale: Delrio-Lepri (Pd) su assegno unico, riforma strutturale, accelerare i decreti legislativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assegno unico per i figli "è una delle riforme strutturali previste nel Piano di ripresa dell'Italia di domani. La partenza a luglio è necessaria ed utile, perché si tratta di una riforma che semplifica, fa giustizia e rende i figli tutti uguali davanti allo Stato". Lo dichiarano i deputati Pd Graziano Delrio e Stefano Lepri. "Le difficoltà per dare il via ad una riforma epocale del welfare italiano sono chiare, ma bisogna accelerare al più presto l'emanazione dei decreti legislativi. In ogni caso - sottolineano - il primo luglio si inizi almeno con l'erogazione dell'assegno agli oltre due milioni di beneficiari che sono oggi in tutto o in parte esclusi dagli aiuti statali. Si tratta di figli di autonomi, professionisti, disoccupati e incapienti, categorie fra le più colpite dalla pandemia, che non possono più aspettare e che meritano un decreto".(Com)