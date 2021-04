Emirati-Italia: Di Maio, promuovere eccellenze italiane in tutto il mondo per creare occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia deve essere orgogliosa delle sue eccellenze e deve promuoverle in tutto il mondo per creare nuova occupazione nel Paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook diffuso in occasione della seconda giornata della missione iniziata ieri negli Emirati Arabi Uniti. Il ministro ha sottolineato che la missione negli Emirati ha “l’obiettivo di creare nuove opportunità per le nostre imprese”. Dopo aver incontrato ieri sera ad Abu Dhabi, l’omologo emiratino, Abdullah bin Zayed al Nahyan, Di Maio ha visitato questa mattina la Dubai Future Foundation, l’incubatore che ha ospitato nei mesi scorsi la Seconda edizione del “Global Startup Program” di Agenzia Ice, cui hanno partecipato undici aziende italiane e altre aziende locali, per sviluppare percorsi formativi. “Ho incontrato i rappresentanti di sette start-up italiane che mi hanno illustrato i progetti e le opportunità commerciali che stanno approfondendo negli Emirati Arabi Uniti grazie al Global Start-up Program promosso dall’Agenzia-Ice”, ha dichiarato Di Maio. “Ho personalmente sostenuto il memorandum d’intesa che ha permesso di lanciare questo programma. Sono convinto che l’attenzione all’innovazione, abbinata all’intuito imprenditoriale, sia una strategia vincente per i nostri startupper”, ha proseguito il ministro. Domani inaugurerò Italy Expo 2020 a Expo 2020 Dubai, una testimonianza visibile della nostra attenzione alle tecnologie più avanzate, ma anche alla valorizzazione del Made in Italy. Dobbiamo essere orgogliosi delle nostre eccellenze e promuoverle in tutto il mondo per creare nuova occupazione in Italia”.(Res)