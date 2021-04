Difesa: rapporto Sipri, Israele aumenta la spesa al 5,6 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha aumento del 5,85 per cento (1,2 miliardi dollari) le spese militari nell’anno della pandemia da Covid-19: da 20,504 miliardi di dollari nel 2019 a 21,704 nel 2020. E' quanto emerge dalle stime contenute nell'ultimo rapporto annuale dell'Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri), pubblicato oggi, 26 aprile. Lo Stato ebraico mantiene un livello di spesa superiore ai 20 miliardi di dollari dal 2017. In aumento, lo scorso anno, anche la spesa rispetto al Prodotto interno lordo del Paese (Pil): dal 5,2 per cento del 2019 al 5,6 per cento del 2020. (Res)