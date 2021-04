Omicidio Cerciello Rega: avvocato, Varriale non credibile, ragazzi che si drogano e uccidono si

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difese hanno più volte utilizzato la leva della giovane età nel difendere Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder "due giovani che hanno passato la vita nella maniera in cui è emerso nel processo". Lo ha detto l'avvocato Roberto Borgogno, legale del carabiniere Andrea Varriale nel processo in corte d'assise a Roma per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. "Andrea Varriale non ha potuto viaggiare all'estero; avrebbe voluto portare la fidanzata a New York. Loro" gli imputati "lo hanno potuto fare, e lo hanno fatto drogandosi, ubriacandosi, sottraendosi ai controlli delle forze dell'ordine, facendo estorsioni e poi chiudendo la serata con l'omicidio. Ma Varriale" ha detto ironicamente "è quello a cui non si deve prestare credito. Invece, ciò che dicono i due imputati è sacrosanto". (Rer)