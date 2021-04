Bosnia: esponente serbo Dodik, istituzioni Ue "non capiscono" la situazione nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni dell'Unione europea "non capiscono" la situazione in Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato l'esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik, in un intervento per l'emittente "Atv". Le strutture europee, secondo Dodik, "funzionano sulla base di un qualche tipo di realtà virtuale o di un obiettivo virtuale" per cui non capiscono la situazione reale nel Paese. Le istituzioni Ue, ha proseguito Dodik, continuano a portare avanti "la promessa fatta alla componente musulmana nel 1995", ovvero quella di "fare uno Stato modellandolo" su quella componente. "Il problema è che la Repubblica Srpska (entità serba del Paese) si è opposta", ha detto Dodik. "I croati sono già stati portati alla posizione di essere insignificanti perché i bosniaci li sovrastano, e ora l'unico problema è la Repubblica Srpska e da quando Milorad Dodik guida l'entità è stato determinato che sia lui il colpevole", ha osservato ancora Dodik. L'esponente serbo ha aggiunto di essere personalmente impegnato affinché la Repubblica Srpska diventi uno Stato indipendente, precisando di non volere "nasconderlo". "Non ho mai chiamato nessuno alla guerra, né cercato di fare nulla da quel punto di vista, ma sono convinto che la Bosnia Erzegovina cadrà a pezzi perché nessuno vorrà più impiegare sforzi in essa", ha concluso l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca. (segue) (Seb)