Bosnia: esponente serbo Dodik, istituzioni Ue "non capiscono" la situazione nel Paese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha detto lo scorso 22 aprile che la Serbia vuole cooperazione, amicizia e le migliori relazioni possibili con bosniaci e croati. Nessuno in Serbia, ha aggiunto Vucic, pensa a conflitti e guerre. Il capo dello Stato serbo ha così risposto alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento alle recenti affermazioni del leader del Partito d'azione democratica (Sda), il musulmano Bakir Izetbegovic. Quest'ultimo ha dichiarato che non poteva garantire che non ci sarebbero stati altri conflitti, e che "avrebbe preferito morire" piuttosto che permettere ai "genocidi" di governare una parte della Bosnia Erzegovina. "Non considero responsabili delle dichiarazioni che vanno in questa direzione, così come gli insulti a scapito di altre persone", ha detto Vucic. Il leader Sada ha dichiarato anche che l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, con la sua "retorica secessionista" mette a rischio l'Accordo di Dayton. Proprio l'accordo sottoscritto alla fine del conflitto degli anni '90 in Bosnia è stato uno dei temi affrontati nel cosiddetto "non paper" che avrebbe inviato la Slovenia al Consiglio europeo. Il presidente serbo Vucic ha dichiarato di non avere "mai visto" il "non paper" e aggiunto che la Serbia "non ha bisogno di una guerra" con la Bosnia Erzegovina, ma di rapporti economici positivi. "Voglio la pace, vogliamo la pace", ha detto Vucic. "Voglio essere ricordato come qualcuno che ha preservato la pace e che ha costruito la Serbia", ha osservato il capo dello Stato. A proposito dei contenuti del "non paper", Vucic ha detto che "non accadrà" che la Serbia accetti di rinunciare a Presevo e Bujanovac, aree dove vive una folta comunità albanese, in cambio della Repubblica Srpska, l'entità serba della Bosnia Erzegovina. (Seb)