Milano: spaccio di cocaina all'interno di un bar, un arresto e due denunce

- Un marocchino di trent'anni, detto "Nanetto", e un connazionale di 25 anni, detto "Ciccio", sono stati rispettivamente arrestati e denunciati per spaccio dalla Polizia di Stato di Milano. Stando alle indagini della squadra investigativa del commissariato "Lorenteggio", i due nordafricani gestivano all'interno del bar "Fortuna" in via Forze Armate, con la complicità della titolare, un giro di cessione di cocaina. Per circa un paio di settimane gli investigatori, diretti dal vicequestore Ilenia Romano, hanno monitorato il locale notando un sospetto via vai quotidiano di circa venti-trenta clienti tra le 14 e le 18. Lo scorso venerdì hanno deciso di bloccare il 30enne appena uscito dal bar. I poliziotti lo hanno perquisito e lo hanno trovato in possesso di 15 grammi di cocaina. A quel punto hanno perquisito il locale e all'interno di un'intercapedine nel bagno riservato ai dipendenti hanno scoperto altri trenta grammi di cocaina. A casa di "Ciccio" invece sono stati recuperati 16mila euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Oltre a loro due è stato preso un provvedimento anche contro la titolare del bar, una cinese di 51 anni, denunciata per favoreggiamento dal momento che aveva fornito una copia delle chiavi del locale a "Nanetto" ed era consapevole della sua attività. (Rem)