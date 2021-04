Kosovo-Serbia: governo Pristina, annuncio temi incontro Kurti-Vucic solo quando sarà fissata una data

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Pristina annuncerà i temi dell’incontro tra il primo ministro del Kosovo Albin Kurti e il presidente serbo Aleksandar Vucic quando sarà fissata la data della riunione. Lo ha annunciato un portavoce del governo kosovaro alla televisione locale "Ktv", dichiarando che "in questo momento, non c'è nessun piano per un incontro con Vucic, ma ne potremo parlare quando la data dell’incontro sarà fissata”. Il portavoce ha poi aggiunto che “il primo ministro Kurti sarà in visita ufficiale a Bruxelles la prossima settimana, dove incontrerà gli alti rappresentanti dell'Unione europea". Fonti del quotidiano kosovaro "Koha" avevano già indicato ieri che il premier Kurti si recherà a Bruxelles la prossima settimana ma non incontrerà Vucic, anch'egli in visita nella capitale belga. Secondo "Koha", Vucic si recherà a Bruxelles all'inizio della prossima settimana mentre Kurti ci andrà nei giorni successivi. Non ci sarà quindi il primo incontro dei due leader dall'insediamento del nuovo governo a Pristina, come anticipato da alcuni media balcanici nella giornata di ieri. L'ultima tappa del dialogo di alto livello tra Kosovo e Serbia, mediato dall'Ue a Bruxelles, è stata nel settembre del 2020; mentre il dialogo tecnico ha visto l'ultima riunione nel dicembre 2020. (segue) (Alt)