Serbia-Germania: ministro tedesco Maas, siamo partner affidabile nel processo verso l'Ue

- La Germania sarà un partner affidabile della Serbia per un processo di adesione ancora più rapido all'Unione europea. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, dopo un incontro a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Maas ha sottolineato di "essere consapevole" del fatto che il processo di normalizzazione dei rapporti con Pristina "non è facile". Tale processo, ha aggiunto il ministro, può però contribuire anche allo sviluppo economico del Paese e della regione. "La Serbia e i Paesi che la circondano hanno un grande potenziale economico e una grande ricchezza culturale, e queste sono risorse che dovrebbero essere utilizzate a beneficio delle persone nella regione, ma anche dell'Ue", ha detto Maas. Il ministro ha poi osservato che "ogni Paese dei Balcani occidentali determina la propria velocità di adesione", aggiungendo che il processo richiede uno sforzo di riforma a livello nazionale, principalmente in settori importanti come lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione. Maas ha poi detto di avere sentito dal presidente Vucic che la Serbia si sta muovendo "nella giusta direzione", osservando che "i risultati sono importanti". La Germania, ha ribadito Maas, darà il suo contributo per aumentare la velocità in questo processo di avvicinamento all'Unione europea. "Siate certi che saremo un vostro partner affidabile", ha detto il ministro. (Seb)