Serbia-Kosovo: presidente Vucic, pronti a continuare i colloqui con Pristina (3)

- Il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas si trova oggi in Serbia in visita ufficiale. Nella conferenza stampa congiunta con Vucic Maas ha ribadito di "essere consapevole" del fatto che il processo di normalizzazione dei rapporti con Pristina "non è facile". Tale processo, ha aggiunto il ministro, può però contribuire anche allo sviluppo economico del Paese e della regione. "La Serbia e i Paesi che la circondano hanno un grande potenziale economico e una grande ricchezza culturale, e queste sono risorse che dovrebbero essere utilizzate a beneficio delle persone nella regione, ma anche dell'Ue", ha detto Maas. La visita di Maas in Serbia segue alla tappa di ieri in Kosovo. (segue) (Seb)