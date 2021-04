Kosovo-Serbia: ministro Esteri austriaco, inviolabilità dei confini è precondizione per adesione a Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione delle questioni aperte tra Kosovo e Serbia è una precondizione per l’adesione dei due Paesi all’Unione europea: l’indipendenza di Pristina dovrebbe essere riconosciuta a livello internazionale. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, in un'intervista al quotidiano kosovaro “Koha”, dichiarando anche il sostegno dell’Austria all’inviolabilità dei confini. “Dobbiamo lavorare sull'ulteriore integrazione dell'Europa in modo che l'importanza dei confini diventi una questione secondaria. Questa dovrebbe essere la base del futuro anche per i Balcani occidentali", ha detto Schallenberg. Il ministro austriaco ha poi dichiarato che la sua omologa kosovara, Donika Gervalla-Schwarz, ha assicurato che il Kosovo si impegnerà in modo costruttivo nel dialogo con la Serbia, aggiungendo che “l'Austria appoggia pienamente l'inviato dell'Unione europea Miroslav Lajcak in questo processo”. (segue) (Res)