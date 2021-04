Vaccino: Gentiloni, avremo dosi sufficienti, gestire riaperture con prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riaperture vanno gestite con responsabilità e prudenza, ma sono anche sintomo di un andamento positivo dopo i ritardi iniziali nella campagna vaccinale. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. “Credo che dopo le difficoltà in avvio avremo un numero sufficiente di dosi, e che sia stato molto importante avere un procurement comune di vaccini, in mancanza del quale ci sarebbero state ottime notizie per il mercato nero e pessime garanzie per i cittadini”, ha detto, sottolineando la necessità di investire in un’Unione europea che sia in grado di giocare un ruolo anche nella sanità. (Ems)