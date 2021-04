Croazia: Covid, vicepremier Milosevic positivo dopo due dosi di Pfizer-BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro del governo croato, Boris Milosevic, è risultato positivo al Covid-19 dopo aver ricevuto due dosi del vaccino Pfize-BioNTech. Lo ha reso noto lo stesso vice primo ministro e membro del Partito democratico indipendente serbo. Milosevic, in un messaggio sul proprio profilo Facebook, ha aggiunto di avere sintomi lievi. "Il vaccino mi sta proteggendo dai sintomi più forti e spero che la situazione rimanga tale" ha scritto Milosevic, che è attualmente in isolamento. Il ministro della Salute Vili Beros ha commentato l'accaduto dichiarando che "il vaccino non ha alternative", sebbene nessuno possa considerarsi protetto al cento per cento. Beros ha aggiunto che è estremamente raro che qualcuno che è stato vaccinato contragga il coronavirus, ma è noto che può accadere. "In questi casi ci si aspetta un quadro clinico lieve, senza la necessità di ricovero in ospedale, senza complicazioni e forme gravi", ha detto Beros in un intervento per l'emittente "N1". Finora in Croazia sono stati registrati 58 casi di contagio dopo una doppia vaccinazione contro il Covid-19. La maggior parte di questi contagiati erano asintomatici o presentavano sintomi lievi. Di queste 58 vaccinazioni, 57 si riferiscono al vaccino Pfizer-BioNTech e una al preparato Moderna. (Seb)