Messico: ministro Esteri Ebrard atteso oggi in Russia, focus su accordo produzione vaccino Sputnik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, è atteso oggi in Russia. La visita, della durata di quattro giorni, ha come principale obiettivo un accordo per la produzione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V da parte della casa farmaceutica pubblica Birmex (Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico). Lo riferisce la stampa messicana. L’intesa riguarderebbe la distribuzione anche in altri Paesi dell’America Latina, oltre al Messico. Attualmente solo l’Argentina ha concluso un accordo di produzione col fondo sovrano Russian Direct Investment Fund (Rdif), che ha finanziato lo sviluppo dello Sputnik. Secondo le anticipazioni della stampa Ebrard visiterà l’Istituto nazionale di epidemiologia e microbiologia Nikolaj Gamaleja di Mosca, che ha sviluppato il vaccino, e incontrerà l’omologo russo, Sergej Lavrov. Il ministero degli Esteri messicano aveva ipotizzato la visita all’inizio di aprile, nell’ambito del dialogo politico che i due Paesi – che a dicembre hanno celebrato 130 anni di relazioni diplomatiche – intrattengono su vari temi e in particolare sulla lotta contro la pandemia di Covid-19. (segue) (Mec)