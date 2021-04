Messico: ministro Esteri Ebrard atteso oggi in Russia, focus su accordo produzione vaccino Sputnik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione federale per la protezione contro i rischi sanitari (Cofepris) del Messico ha approvato l’uso d’emergenza dello Sputnik a febbraio. Il vaccino russo è basato su vettori adenovirali umani e ha ottenuto l’autorizzazione in più di 60 Paesi. Il prodotto ha un’elevata efficacia protettiva, del 91,6 per cento, secondo un recente studio pubblicato sull’autorevole rivista scientifica “The Lancet”. Finora il Messico ha ricevuto 1,1 milioni di dosi, su 24 milioni concordate. L’ultimo lotto, di 200 mila dosi, è stato consegnato il 21 aprile. L’autorità di vigilanza sui farmaci messicana ha autorizzato in tutto sei vaccini: gli altri sono l’AstraZeneca, il Pfizer-BioNTech, i cinesi di CanSino e Sinovac e l’indiano Covaxin di Bharat Biotech. (Mec)