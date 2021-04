Paesi Bassi: Covid, governo impone divieto temporaneo a tutti i voli per l'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi Bassi hanno imposto un divieto temporaneo a tutti i voli passeggeri in arrivo dall'India a partire dalle ore 18.00 di questa sera. Le autorità olandesi hanno annunciato il divieto di volo di fronte alla drammatica incidenza di casi da Covid-19 emersa nelle ultime settimane in India. Negli ultimi quattro giorni i contagi sono stati consecutivamente sopra i 300 mila. Il divieto di volo scadrà alla mezzanotte del primo maggio, a meno che il governo non decida di prorogarlo durante le riunioni della prossima settimana. I voli cargo e quelli con personale medico saranno esentati dal divieto. Il divieto di volo è stato annunciato domenica notte dopo che il governo ha ricevuto nuovi consigli dall'agenzia di sanità pubblica Rivm, ha detto la ministra delle Infrastrutture Cora van Nieuwenhuizen in una lettera al Parlamento. "La situazione epidemiologica sul campo è molto grave", ha scritto. La ministra ha osservato che ci sono diverse varianti del coronavirus e ci sono molte incertezze sulla loro "infettività, capacità patogena e possibile ridotta protezione degli anticorpi dopo la vaccinazione o una precedente infezione". (Beb)