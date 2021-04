Roma 2021: Zingaretti, amministrazione Raggi fragile, impossibile al ballottaggio lei e non Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho nulla di personale" contro la sindaca Virginia Raggi ma "vivo a Roma, sono nato a Roma e faccio l'amministratore a Roma da 13 anni e sono colpito dalla fragilità e la non serietà di questa amministrazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti intervenuto a Rai News24 in merito alla possibilità, se lui non si candidasse, che la sindaca di Roma Virginia Raggi possa arrivare al ballottaggio mettendo a rischio il candidato del Pd di non arrivare neanche al ballottaggio. "Non lo penso proprio. Non è possibile questo scenario che lei indica, da romano e da cittadino farò di tutto per evitarlo perché per la città sarebbe una cosa negativa" , ha aggiunto parlando dell'amministrazione capitolina. "Ad esempio sulla questione rifiuti", ha raccontato Zingaretti "nel 2019 ho dovuto chiedere al Campidoglio di fare una gara drammatica per portare rifiuti all'estero. In due anni non sono riusciti neanche a fare una gara, e ho dovuto fare io un'altra ordinanza. Così si buttano 200 mila euro all'anno". (Rer)