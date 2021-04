Covid: Istat, clima familiare resta positivo, peggiora la valutazione sulla situazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 3 cittadini su 4 hanno scelto parole di significato positivo per descrivere il clima familiare durante la seconda ondata epidemica, solo l’8,4 per cento ha scelto termini di accezione negativa. Così l'Istat nel report relativo a comportamenti e opinioni dei cittadini durante la seconda ondata pandemica da Covd-19. Secondo l'Istat, più di un quinto della popolazione (22,2 per cento) ha avuto difficoltà nel far fronte ai propri impegni economici (pagare mutuo, bollette, affitto, spese per i pasti, etc.), il 50,5 per cento ritiene che la situazione economica del Paese peggiorerà. 56,8 le persone che hanno ridotto gli incontri con i familiari non conviventi, il 61,4 per cento con gli amici. Il 20,5 per cento i cittadini che hanno visto peggiorare le proprie condizioni economiche. 83,6 per cento le persone che possono contare sull’aiuto di familiari non conviventi in caso di necessità, l’81,9 per cento sugli amici.(Ren)