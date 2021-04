Credito: Giorgetti, Fondo centrale garanzia è strumento che rifinanzieremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo centrale di garanzia per le Pmi è uno strumento che intendiamo rifinanziare, essendosi rivelato agile, flessibile e in grado di sostenere il sistema creditizio nel suo rapporto con le imprese. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. “Si tratta di uno strumento perfettibile soprattutto sul fronte della durata massima dei finanziamenti che ad oggi è sei anni: ci lavoreremo”, ha detto, sottolineando il ruolo “vitale” del Fondo che ha dato “una risposta rapida garantendo alle imprese un congruo volume di prestiti per il finanziamento del capitale e le esigenze di liquidità”. (Ems)