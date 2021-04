Polonia: autorità sanziona la catena di supermercati Biedronka per etichettature false

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di supermercati polacchi Biedronka ha indotto nell'errore i clienti etichettando come di provenienza polacca frutta e verdura importate. Lo riporta il portale "Onet". Si tratta della ragione per la quale l'Ufficio per la tutela della concorrenza e dei consumatori polacchi (Uokik) ha sanzionato il proprietario di Biedronka, il gruppo portoghese Jeronimo Martins, con una multa da 60 milioni di zloty (oltre 13 milioni di euro). Nell'illustrare il motivo della sanzione, il presidente del Uokik, Tomas Chrostny, ha detto che i clienti di Biedronka sono stati indotti a scelte di acquisto sulla base di informazioni false. Nel 27,8 per cento dei punti vendita controllati è emerso che frutta e verdura spacciate per polacche erano in realtà importate. Jeronimo Martins ha annunciato ricorso contro la decisione. (Vap)