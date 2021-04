Regno Unito: emerge nuovo scandalo per parole di Johnson su eventualità nuova serrata anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova indiscrezione arrivata alla stampa britannica mette in crisi il premier Boris Johnson: il quotidiano "Daily Mail" ha rivelato delle esternazioni molto gravi che il capo di governo avrebbe fatto durante una riunione a Downing Street. Commentando la possibilità di una nuova serrata anti Covid ad ottobre, Johnson avrebbe detto di non volere più "fottuti lockdown" nel Paese, preferendo "che i cadaveri si assommino a migliaia" piuttosto di far tornare il Regno Unito in un regime di chiusura estesa a tutte le attività. La frase incriminata sarebbe stata pronunciata da Johnson dopo aver dovuto imporre una seconda serrata nazionale. Il governo britannico ha negato con forza la veridicità dell'indiscrezione del "Daily Mail", spiegando che si tratterebbe "solo di una bugia". Le parole di Johnson nel corso della riunione sarebbero arrivate dopo che il ministro Michael Gove aveva paventato la possibilità che i militari dovessero sorvegliare gli ospedali. (segue) (Rel)