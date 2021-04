Regno Unito: emerge nuovo scandalo per parole di Johnson su eventualità nuova serrata anti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "Daily Mail" riferisce di altre "sfuriate" simili fatte da Johnson nel corso dei mesi di crisi. Queste indiscrezioni relative a Johnson sarebbero da attribuire al suo ex consigliere Dominic Cummings, che già nei giorni scorsi ha reso noti via blog o confidandoli alla stampa diversi "scandali" legati all'azione del governo e del primo ministro. Un portavoce laburista ha detto ieri sera che “se queste indiscrezioni sono vere, allora questi sono commenti davvero scioccanti e disgustosi da parte di Boris Johnson. È difficile immaginare come si sentiranno le famiglie che hanno perso i propri cari a causa del Covid nel leggerli. Johnson deve rilasciare una dichiarazione pubblica il prima possibile nella sua risposta a questo rapporto". (Rel)