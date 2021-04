Recovery: 455 milioni a industrie culturali, creative e cinematografica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Nazionale di ripresa e resilienza che oggi il presidente del Consiglio Mario Draghi presenterà al Parlamento destina oltre 6 miliardi di euro alla cultura, di questi 455 milioni di euro saranno investiti per le industrie culturali, creative 4.0 e per lo sviluppo di quella cinematografica. La misura - si legge in un comunicato del ministero della Cultura - è così articolata: Sviluppo industria cinematografica - Progetto Cinecittà e Centro Sperimentale Cinematografia - 300 milioni di euro -: Investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo per migliorarne la competitività. Potenziamento degli studi cinematografici di Cinecittà per migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell’offerta produttiva e della digitalizzazione, aumentare la capacità di attrazione delle grandi produzioni nazionali, europee e internazionali. L’investimento prevede inoltre il rilancio delle attività formative, della digitalizzazione e dell’efficientamento energetico della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia e un potenziamento della Cineteca Nazionale; (segue) (Com)