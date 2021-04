Russia: tribunale sospende attività fondazione di Navalnyj in attesa di sentenza su organizzazione estremista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Mosca ha sospeso le attività del quartier generale della Fondazione per la lotta alla corruzione dell'attivista russo Aleksej Navalnyj in attesa di una decisione sulla richiesta della procura di riconoscere le organizzazioni legate all'attivista come estremiste. Lo ha annunciato il direttore della Fondazione, Ivan Zhdanov. La procura ha anche chiesto di sospendere le attività del Fondo per la protezione dei diritti dei cittadini, hanno reso noto i legali delle organizzazioni. Il 16 aprile, l'ufficio del procuratore di Mosca ha chiesto di riconoscere la Fondazione per la lotta alla corruzione, il Fondo per la protezione dei diritti dei cittadini e lo staff di Navalny come organizzazioni estremiste, in quanto presumibilmente impegnate nel "creare le condizioni per il sovvertimento delle basi dell'ordine costituzionale, anche utilizzando lo scenario della 'rivoluzione colorata'". I documenti del procedimento sono stati classificati a causa dei presunti segreti di Stato in essi contenuti. Se la richiesta della procure sarà soddisfatta, i collaboratori delle organizzazioni e i finanziatori potranno essere sottoposti a procedimenti penali. I media dovranno indicare lo status di "estremista" delle organizzazioni nel momento in cui vi faranno riferimento. (Rum)