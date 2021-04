Credito: Giorgetti, banche indispensabili per intermediazione tra domanda e offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se durante l’emergenza il tessuto produttivo e sociale italiano ha retto è anche grazie alle banche. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. “Il sistema creditizio è intervenuto repentinamente durante la prima serrata, garantendo liquidità a famiglie e imprese e consentendoci di comprare tempo: ogni istituto ha messo in campo risorse indispensabili con uno sforzo enorme, anche se siamo ancora in pieno fabbisogno di liquidità”, ha detto, ricordando che il ruolo delle banche è indispensabile anche considerando l’enorme quantità di risparmi privati in Italia. “Occorrono soggetti che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di denaro attraverso adeguati canali di intermediazione, alla luce della crisi economica e delle misure restrittive che stanno mettendo a dura prova le imprese di vari settori”, ha aggiunto. (Ems)