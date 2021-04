Lombardia: Assolombarda, manifatturiero accelera, ma crescono rischi per rincaro materie prime (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al quadro attuale si aggiungono i nuovi rischi legati al consistente rincaro delle materie prime a livello globale, che potrebbero compromettere la velocità della ripartenza. Nei primi tre mesi del 2021, infatti, sale al 14 per cento (dall’8 per cento) la quota di imprese manifatturiere del Nord Ovest che incontrano crescenti ostacoli alle esportazioni in termini di prezzi e costi e al 10 per cento (dal 5 per cento) la quota di imprese che riscontrano problemi di allungamento dei tempi di consegna. Nel mercato del lavoro, il confronto europeo offre spunti interessanti per leggere le conseguenze differenziate dell’emergenza sanitaria. Infatti, se nelle regioni benchmark l’impatto del Covid è visibile direttamente sul tasso di disoccupazione - in salita al 13,9 per cento nel quarto trimestre 2020 in Cataluña, al 3,6 per cento in Bayern, al 4,2 per cento in Baden-Württemberg -, in Lombardia la diminuzione dell’occupazione si accompagna a una flessione della disoccupazione (5,3 per cento il tasso nel quarto trimestre 2020), riflettendo un aumento ingente di inattivi che hanno rinunciato alla ricerca di un impiego. Inoltre, sebbene prosegua la discesa delle richieste di CIG - con 22 milioni di ore autorizzate a febbraio 2021, il minimo mensile dallo scoppio della pandemia - il livello ancora elevato nel confronto storico indica il permanere di tensioni. Infine, l’aumento di prestiti bancari alle piccole, grandi e medie imprese lombarde di qualsiasi settore è ancora sostenuto a dicembre 2020 (+7,2 per cento rispetto al 2019) come conseguenza delle misure per far fronte all’emergenza. (Com)