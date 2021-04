Covid: Giorgetti, non perdiamo occasione per cambiare ciò che prima era sbagliato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collaborando con cittadini e istituzioni le banche potranno rendere più efficace anche l’impianto del Recovery fund. Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. “Non esiste una formula unica per la ripresa, dobbiamo mettere a sistema sapere, esperienza e ambizione: la pandemia ha rappresentato un trauma per tutta l’umanità, ma non dobbiamo perdere l’occasione di cambiare quello che era sbagliato prima”, ha spiegato. (Ems)