Usa: Covid, oltre 5 milioni di cittadini hanno saltato la seconda dose del vaccino

- Quasi l'8 per cento degli statunitensi adulti cui è già stata somministrata la prima dose di un vaccino contro la Covid-19 hanno deciso di disertare il richiamo per la seconda dose. Lo riferisce la stampa Usa, che riporta i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) in un rapporto relativo ai progressi della campagna di vaccinazione nazionale sino allo scorso 9 aprile. Secondo il rapporto, la percentuale degli statunitensi che hanno deciso di non sottoporsi alla seconda dose del vaccino è raddoppiata rispetto al 3,4 per cento rilevato sino a metà febbraio. Intervistati dal quotidiano "New York Times", che ha tentato di far luce sul fenomeno, molti statunitensi citano i dati e gli studi, circolati nei mesi scorsi, secondo cui la prima dose fornirebbe già una protezione efficace contro il coronavirus. Molti cittadini statunitensi hanno anche timore degli effetti avversi dei vaccini, che nelle loro forme più lievi - dolori muscolari o articolari, gonfiore, febbre, cefalee e nausea - sono piuttosto comuni. (segue) (Nys)