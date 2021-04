Recovery: Gentiloni, prefinanziamento prima dell’estate è possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sempre stato convinto della possibilità di avere un prefinanziamento dei fondi del Next Generation Eu prima della pausa estiva. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. “Dipende anche dal processo di ratifica dei vari Paesi: la scorsa settimana è arrivata la buona notizia del via libera della Corte costituzionale tedesca, e ritengo sia possibile arrivare al prefinanziamento prima dell’estate”, ha detto, sottolineando la possibilità per l’Italia di “liberarsi per quanto possibile da una cappa ventennale di bassa crescita”. (Ems)