Covid: Asl Roma 5, screening salivari nelle scuole, avanti fino a fine maggio

- Ha preso il via lo scorso 23 aprile a San Cesareo, con circa 350 test, lo screening per gli studenti con test salivare presso gli istituti scolastici del territorio che proseguirà per tutto il mese di maggio con almeno due interventi a settimana. Già calendarizzate alcune scuole di Guidonia, Tivoli e Colleferro. "Continueremo per tutto il mese di maggio - spiega in una nota Martina Ciardiello, referente del progetto Scuole che Promuovo Salute della Asl Roma 5 - con almeno due interventi a settimana. Sceglieremo scuole secondarie di primo e secondo grado andando noi direttamente nelle scuole senza che sia richiesta la presenza del genitore. La fascia di età adatta al test salivare è quella dai 6 anni in su. Abbiamo dato l'opportunità di aderire anche al personale scolastico", conclude. (Com)