Moldova: Dodon chiede a Sandu di organizzare consultazioni per superare la crisi

- Il presidente del Partito socialista della Moldova (Psrm), Igor Dodon, fa appello alla presidente del Paese, Maia Sandu, "affinché interrompa immediatamente qualsiasi azione che provochi destabilizzazione" e "avvii urgentemente consultazioni per superare questa crisi". Secondo il leader socialista, "c'è ancora tempo e luogo per il dialogo". E' quanto si legge sulla pagina di Facebook dello stesso Dodon. L'ex capo di Stato Dodon propone l'avvio urgente del dialogo istituzionale tra il Parlamento e l'istituzione presidenziale e l'istituzione congiunta della data delle elezioni parlamentari anticipate, subito dopo che la dinamica della pandemia sarà diminuita. Successivamente, dovrebbero essere adottati tutti gli atti necessari per garantire il corretto svolgimento delle elezioni anticipate, comprese le decisioni su come garantire l'assegnazione dei fondi per le elezioni. Il leader socialista propone inoltre l'elaborazione di una roadmap per la gestione della situazione economica, sociale e pandemica del Paese nei prossimi mesi, fino alle elezioni parlamentari anticipate e fino alla formazione del nuovo governo a seguito delle elezioni. (segue) (Rob)