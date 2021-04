Moldova: Dodon chiede a Sandu di organizzare consultazioni per superare la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dodon chiede inoltre la creazione di una commissione mista per le riforme costituzionali, con l'assistenza di esperti del Consiglio d'Europa, per analizzare le cause delle crisi politiche negli ultimi anni e il ruolo della Corte costituzionale dal 2013 nel metterle in discussione, e quali passi possono essere eseguiti per evitare tali situazioni compromettenti per la Costituzione. "Voglio che tutti comprendiamo che le istituzioni statali sono oggi in un vicolo cieco molto grave, che crea pericolose premesse per accuse reciproche, proteste spontanee e provocazioni di forze terze, con conseguenze imprevedibili per la società e il Paese", sostiene Dodon secondo cui la classe politica ha bisogno di un dialogo responsabile. "E chi rifiuterà queste proposte di dialogo e di superamento della gravissima crisi in cui ci troviamo, dovrebbe assumersi tutte le conseguenze", ha concluso Dodon. (Rob)