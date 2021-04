Ue: Gentiloni, possibile ripresa molto rilevante nella seconda metà dell’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre dell’anno l’economia dell’Eurozona ha conservato un leggerissimo segno negativo, ma tutti gli indicatori mostrano un prevalente ottimismo, e ritengo sia possibile andare ad una crescita molto rilevante nella seconda metà dell’anno. Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto oggi al convegno di apertura della terza edizione di Milano Capitali 2021. “Le decisioni prese a livello europeo hanno attutito l’impatto della crisi ma non hanno cancellato le ferite e le differenze tra Paesi e settori: la velocità di ripresa non sarà uguale per tutti”, ha detto. (Ems)