Imprese: Fincantieri e Almaviva insieme per mobilità sostenibile e sicura (3)

- “Al settore dei trasporti e della logistica sarà destinata una parte rilevante delle risorse del Pnrr - ha dichiarato Alberto Tripi, presidente del Gruppo Almaviva -. Questa è una opportunità unica per lo sviluppo del nostro Paese in ambiti strategici quali mobilità sostenibile e trasporto collettivo, sicurezza stradale e logistica intermodale e con la partnership con Fincantieri mettiamo a disposizione del Sistema Paese solide competenze e tecnologie digitali made in Italy”, ha aggiunto. Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha aggiunto: “La collaborazione mette a fattor comune l’altissimo contenuto di innovazione espresso da due società che considerano le attività di ricerca e sviluppo un driver imprescindibile. Attraverso questa iniziativa accresceremo ulteriormente le nostre competenze digitali, puntando sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio delle infrastrutture e del territorio nonché sull’integrazione delle diverse reti di mobilità. In questo modo - ha concluso Bono - daremo un apporto importante al settore dei trasporti, certamente uno dei principali su cui far convergere le migliori risorse del Paese”. (Com)