Francia-Italia: ministro Commercio estero Riester, investimenti esteri fattore positivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia è il primo investitore in Italia. Questo impegno provoca talvolta perplessità per lo 'shopping' francese delle imprese italiane. "Gli investimenti stranieri, soprattutto quando vengono da un Paese europeo, - spiega a "L'Economia del Corriere della Sera" il ministro francese del Commercio estero, Franck Riester - sono un fattore positivo, noi cerchiamo di attrarli il più possibile. E quindi anche quelli francesi in Italia mi sembrano utili per la creazione di posti di lavoro e di valore. Sono investimenti a lungo termine, con la volontà di reinvestire localmente i profitti. Lo vediamo nel lusso, per esempio, ma non solo". "In generale, - aggiunge - quando c'è una relazione durevole, come tra la Francia e l'Italia, preferiamo investire e produrre sul posto piuttosto che produrre in Francia e poi esportare in Italia. E le cifre lo confermano: il nostro deficit commerciale con l'Italia sfiora i 12 miliardi, secondo l'Istat. Potremmo capovolgere il punto di vista: perché le imprese italiane non investono e producono di più in Francia?". Gli investimenti francesi in Italia sono quasi triplicati in 10 anni arrivando a 85 miliardi di euro. "Puntiamo molto sulla relazione commerciale con i nostri Paesi vicini. La nostra capacità comune di affrontare i momenti di crisi passa attraverso i legami forti con i partner europei. Le imprese francesi e italiane sono spesso complementari. E poi ci sono gli investimenti incrociati, la tendenza a costituire gruppi europei, per esempio StMicroelectronics, Essilor Luxottica o adesso Stellantis". (segue) (Res)