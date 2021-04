Francia-Italia: ministro Commercio estero Riester, investimenti esteri fattore positivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma anche qui la Francia è attenta a difendere i propri campioni nazionali. Forse questo atteggiamento ha avuto un peso nel fallimento dell'operazione Fincantieri/ Chantiers de l'Atlantique, o anche nella nascita di Stellantis, che viene percepita come a guida francese. "Nel capitale di Stellantis la famiglia Agnelli è il primo azionista, e stretti legami sono mantenuti con la famiglia Peugeot. II presidente esecutivo di Stellantis John Elkann era il presidente di Fiat e alla guida operativa di Stellantis c'è un dirigente portoghese, Carlos Tavares. Stiamo costruendo un campione europeo di respiro mondiale". Ma in Stellantis è presente anche lo Stato francese. "La Banque Publique d'Investissement è nel capitale di questo nuovo gruppo, ma nelle scelte operative non c'è la volontà di privilegiare la Francia rispetto all'Italia. È nell'interesse dei nostri due Paesi". Quanto a Fincantieri/Chantiers: "Siamo delusi da una parte e dall'altra, l'operazione è tramontata perché la situazione con la crisi del Covid è cambiata", ha concluso Riester. (Res)