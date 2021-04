Regno Unito: Covid, Inghilterra inizia a vaccinare under 44

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Inghilterra ha invitato gli under 44 a prenotare il proprio appuntamento per ricevere la vaccinazione anti Covid a partire da oggi, dopo che i due terzi del precedente gruppo anagrafico (45-49 anni) ha ricevuto la prima dose di uno dei vaccini disponibili. Il numero totale di dosi distribuite nel Regno Unito ha raggiunto i 46,3 milioni nella giornata di domenica, con 33,6 milioni che hanno ricevuto solo la prima dose e 12,6 che sono invece stati completamente vaccinati. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha ribadito che "i vaccini ci stanno aiutando ad avere indietro tutte le cose che abbiamo perso". L'Irlanda del Nord ha annunciato di stare aprendo gli appuntamenti per le vaccinazioni a coloro tra 35 e 39 anni di età, mentre il Galles ha chiesto agli over 40 di prendere un appuntamento, e la Scozia sta procedendo con la vaccinazione degli over 45. (Rel)