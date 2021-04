India: Bengala Occidentale, in corso settima fase elezioni per rinnovo assemblea legislativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trinamool Congress, con 291 candidati, è presente in quasi tutti i collegi; la lista comprende 50 donne, 86 membri di caste e tribù svantaggiate e 42 musulmani. La leader ha promesso, in caso di rielezione, la creazione di 500 mila posti di lavoro, un reddito minimo mensile compreso tra 500 e mille rupie a seconda delle categorie, con un’attenzione particolare alle donne, e una carta per studenti con un credito di un milione di rupie all’interesse del quattro per cento. La leader dell’esecutivo uscente ha l’appoggio del Rashtriya Janata Dal (Rjd), del Partito socialista (Sp), dello Shiv Sena (Ss), del Partito nazionalista del Congresso (Ncp) e del Jharkhand Mukti Morcha (Jmm). C’è poi un’alleanza formata dal Congresso, dal Fronte di sinistra e dal Fronte laico indiano (Isf). Tra gli ultimi sondaggi, due danno in vantaggio lo schieramento guidato dal Tmc: C-Voter gli attribuisce tra 152 e 168 seggi e Cnx tra 104 e 120. Altri due vedono in testa Bjp e alleati: India News - Jan Ki Baat con 150-162 seggi e India Tv - Peoples Pulse con 183. (segue) (Inn)